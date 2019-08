La Camargue, où se mèlent la mer, la nature sauvage et les traditions

La Camargue est l'une des destinations touristiques préférées de Français. Les vacanciers sont nombreux à s'amasser au bord de la plage calme et ensoleillée des Saintes-Maries-de-la-Mer. La ville est également un lieu de pèlerinage pour les croyants et les gens du voyage. La Camargue sauvage attire les touristes avec une visite à bord de la calèche traditionnelle tirée par les chevaux spécifiques de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.