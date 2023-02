La campagne débarque à Paris

Montagne de paille et tapis rouge de plusieurs dizaines de mètres, rien n'est trop beau pour Ovalie, vache égérie de cette nouvelle édition du Salon de l'agriculture. Modeste, elle préfère rester à côté, ne pas se comporter comme une star, malgré l'accueil qui lui est réservé. Dans son box personnel, elle a très vite trouvé ses marques. Si elle, elle a le droit de se reposer, ce n'est pas le cas de tous les animaux. Un peu plus loin, un drôle d'embouteillage est en train de se former. Traite pour certaines vaches, et douche et shampooing pour les autres. Chaque détail compte. Tout doit être parfait avant l'arrivée du public. Une demi-heure d'attente, c'est un peu moins pour les lapins, ânes ou encore moutons. Au total, plus de 4 000 animaux sont en train d'arriver. Un chassé-croisé digne des week-ends de départ en vacances. Ici, des porcs noirs de Bigorre prennent leurs quartiers parisiens. Les animaux enfin installés, il ne reste plus qu'à terminer la construction des stands. "Une petite couche de peinture, monter des derniers meubles, et puis du nettoyage et tout sera prêt", lance un exposant. Tout sera prêt pour l'ouverture des portes au public demain samedi, dès neuf heures du matin. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Clouzeau