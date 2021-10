La campagne en Charente-Maritime redessinée aux couleurs de l’automne

Dès le lever du jour, ce jeudi matin, le soleil illumine la campagne charentaise et ses jolies couleurs d'automne. Il est 9 heures et Françoise est déjà dans son jardin pour planter du buis. La retraitée adore voir les saisons changer autour de chez elle. Plus on avance vers l'hiver, plus la végétation se transforme. Le rythme change aussi. "On va commencer à ralentir. On fait les derniers petits travaux avant l'hiver, histoire d'être tranquille après", lance un habitant de Montendre. Sur le marché de Montendre, les chrysanthèmes de la Toussaint sont déjà là. Les légumes d'hiver ont définitivement remplacé ceux de l'été. Les potimarrons, la mâche, la figue, le raisin... on est en automne ! Et s'il fait frais, deux degrés ce jeudi matin, les températures frôlent les 20 degrés l'après-midi. De quoi profiter des belles journées d'automne. "C'est très agréable. Un beau ciel bleu comme ça sans nuage, c'est parfait", lance une passante. Par ailleurs, Météo France ne prévoit pas de pluie pour les jours à venir. Un temps idéal pour s'offrir des balades en forêt le week-end prochain.