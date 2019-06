La canicule est au rendez-vous à Ajaccio

Dès la matinée du 14 juin 2019, les températures s'envolent à Ajaccio et affichent jusqu'à 38°C. Seule une bonne baignade semble rafraîchir les vacanciers qui viennent d'arriver sur l'île. Par conséquent, les magasins sont désertés et les écoles sont fermées mais les terrasses et les glaciers font le plein. Porter des chapeaux, s'hydrater ou encore mettre des crèmes solaires, plusieurs conseils pratiques sont à appliquer pour faire face à cette chaleur intense. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.