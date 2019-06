La canicule, une aubaine pour les marchands de glaces

En cornée ou en pot, les glaces séduisent toujours en été. En cette période de canicule, celles-ci apparaissent comme une récompense pour les vacanciers de Palavas-les-Flots. Du côté des glaciers, on ne manque pas d'approvisionner le stock pour mieux satisfaire les demandes. Il faudra compter 3 euros pour une boule de glace artisanale et 2,50 euros pour le granité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.