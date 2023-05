La canne à sucre, l'une des richesses de Madère

Elle pousse sur les collines du Sud de l'île. Ici, pas de grandes parcelles, les champs de canne à sucre doivent s'adapter au relief. Les cannes sont mûres, prêtes à être coupées. Le travail est difficile et le salaire trop bas pour attirer les jeunes. Le kilo de canne à sucre se vend autour des 30 centimes. Pourtant, celle-ci a fait la richesse de l'île. Au XVe siècle, c'est le sucre le plus recherché sur le marché européen. Huit heures, l'heure des livraisons dans cette distillerie. Ici, on fabrique du rhum de canne à sucre depuis 1927. Les cannes sont pressées à deux reprises pour récupérer un maximum de jus et les machines sont d'époque. Le jus frais doit fermenter dans des cuves pendant deux jours avant d'être distillé dans des alambics. C'est ensuite dans des barriques que le rhum prend sa couleur ambrée. Il y vieillit au moins trois ans. La canne à sucre fait également le bonheur des pâtissiers. Le miel de canne particulièrement, qui donne son nom au Bolo de Mel da Madeira. Le gâteau a sa particularité, il ne faut surtout pas le couper avec un couteau. Des saveurs qui racontent l'histoire de Madère, une île restée très attachée à ses racines. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux