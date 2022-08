La capitale prise de court par les fortes pluies

Pour circuler sur les avenues parisiennes mardi soir, il valait mieux avoir le permis bateau. En quelques minutes, les boutiques et les hôtels de luxe se sont retrouvé les pieds dans l'eau. Les touristes, eux, ont eu des difficultés à circuler, aussi bien en voiture qu'à pied. Beaucoup ont été surpris par cet orage. Comment expliquer ces images dans Paris alors que la vigilance concernait davantage les départements du sud ? L'orage a d'abord été très rapide, une heure à peine. Par contre, elle a été extrêmement puissante. À Paris, jusqu'à 44 millimètres de précipitations ont été enregistrées. Cela correspond à trois semaines de pluie, soufflée par des rafales à plus de 100 km/h. Une fois au sol, impossible pour l'eau de s'évacuer. Les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle depuis plusieurs jours bloquent les grilles. Par conséquent, l'eau s'est accumulé et a ruisselé dans les tunnels et les stations de métro. Autre preuve de l'intensité de l'orage : le niveau de la Seine a même grimpé de 35 centimètres et son débit a presque doublé. TF1 | Reportage M. Desmoulins, N. Mariel