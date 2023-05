La carafe d'eau bientôt payante ?

Faire payer la carafe d'eau, c'est illégal, quand c'est obligatoire. Ce restaurateur à Bastia, excédé par le gaspillage, la propose à dix centimes d'euros. "Ce qui est important, c'est que la carafe d'eau, elle ne soit plus jetée dans le trottoir", explique Michael Gillot. Les sommes collectées seront en intégralité reversées à des associations environnementales. Certains clients sont étonnés, mais la plupart y sont favorables. Et il n'y a pas seulement les restaurateurs soucieux de la ressource en eau, il y a aussi les maires. Une piscine, qui n'est toujours pas nettoyée et remplie, à partir d'aujourd'hui, ne pourra plus l'être. Un décret sur la commune de Brando interdit le remplissage des 200 piscines recensées. Et d'ici quelques semaines, un moratoire pourrait interdire d'en construire des nouvelles durant un an. Sur ce secteur, on a constaté une baisse de 40% de la pluviométrie. Dans ce village touristique où la population est multipliée par quatre l'été, on s'inquiète déjà du déficit des réserves d'eau. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier