La caricature, un vecteur de la victoire politique de Jacques Chirac

Beaucoup de nos compatriotes aimaient Jacques Chirac, car il savait rire des gens qui se moquaient de lui. L'ancien chef de l'État avait de l'humour et parfois la caricature dont il faisait l'objet le dépassait. Par exemple, le slogan "mangez des pommes" des Guignols de l'info est resté dans la mémoire collective. Plus encore, la caricature lui a rendu service politiquement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.