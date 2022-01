La carotte des sables, trésor nantais

La culture de la carotte des sables commence près de la Loire, à Nantes, dans les champs de Yohann Pétard. Le sol est particulièrement friable. L'arrachage y est très simple l'hiver. En 1967, cette carotte des sables obtient un label rouge. On l'appelle aussi la carotte nantaise. "On avait la volonté de réintroduire la carotte là où elle est née, sur le sol nantais", explique Yohann. Au marché de Talensac, dans le centre-ville de Nantes, elles sont incontournables dans les chariots de course. Victor les aime aussi pour son goût et sa texture. Les fanes serviront pour un pesto et la carotte entière pour un velouté. Il faut couper des tranches fines pour accélérer la cuisson du velouté. Faire revenir avec des échalotes, puis ajouter de l'eau et du lait de coco. Une fois cuit, mixer. Concernant le pesto, il faut récupérer le maximum de matière de carotte pour éviter les pertes. Notre chef nous montre les étapes de préparation. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel