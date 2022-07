La carte d’identité débarque sur nos téléphones

Nos cartes d'identité seront bientôt sur nos téléphones. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Voici vos réponses : "Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, personnellement" ; "Si on perd notre smartphone, on perd tous nos papiers". Rassurons-nous, ce n'est pas pour tout de suite. À partir de 2023, nous pourrons générer un justificatif d'identité à usage unique sur une application mobile sécurisée. Le but est de pouvoir présenter le document pour des démarches administratives, sans avoir besoin de faire une photocopie de notre pièce d'identité qui pourrait alors disparaître dans la nature. Il faut faire attention toutefois. L'application nous sera accessible que si nous possédons une nouvelle carte d'identité nationale. Comme pour les cartes bancaires, il y aura une sécurité supplémentaire. D'ici quelques années et après la carte d'identité, l’État souhaite généraliser l'accès à tous nos documents officiels directement sur notre téléphone. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, É. Berra