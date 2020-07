La carte d'identité du gouvernement de Jean Castex

Les noms des 31 ministres et ministres délégués du gouvernement de Jean Castex ont été révélés. Il semblerait que cette composition soit plus jeune que la précédente avec 51 ans d'âge moyen. En tout, il est constitué de quinze hommes et de 17 femmes dont cinq sortants, huit entrants et douze restants en poste. Une sélection qui est assez bien répartie dans son ensemble avec des visages connus et ceux moins populaires. Découvrez la carte d'identité de ce nouveau gouvernement en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.