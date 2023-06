La carte postale se redessine

Des cartes postales, il en existe de toutes les sortes, des paysages, des drôles ou des beaucoup plus légères. Peu importe, elles sont toujours dans le coup pour Géraldine qui en envoie souvent. Mais au fil des années, la carte de notre enfance a perdu du terrain au profit des supports plus graphiques. Ce commerçant en vend plus de 20 000 par an, il en a fait le constat. Moins de cartes à 40 centimes, mais plus de rectangles cartonnés à un ou deux euros, c'est le choix de Marie. Ces supports sont une nouvelle façon de redécouvrir les paysages. Dans cette société, on crée ce type de carte. Cléo Rouiller prépare la nouvelle collection pour la saison. Chaque année, l'entreprise vend près de 60 000 cartes, et elle double sa production tous les ans. Ce sont des cartes qui se déclinent aussi sur plusieurs supports comme les affiches ou les puzzles. Mais quoi qu'il en soit, même la plus belle carte postale ne remplacera jamais un magnifique paysage de Bretagne. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec