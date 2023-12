La cascadeuse française qui double les stars d'Hollywood

Quand Sarah Lezito met les gaz, c'est rarement pour une longue virée en moto. Une piste de quelques dizaines de mètres lui suffit pour exprimer son talent de championne de stunt. Et le monde entier raffole de ses exploits. À 31 ans, elle ne vit d'ailleurs plus que des vidéos qu'elle diffuse quotidiennement. Elle est suivie par près de cinq millions de fans dans le monde. Elle déplace les foules dès qu'elle fait une démonstration. À 15 ans, Sarah découvre la moto et se passionne très vite pour les acrobaties, plus que pour la vitesse. À force d'entraînements, et de belles chutes, elle devient même championne du monde de stunt, devant des dizaines de motards un peu vexés. À 21 ans, la vie de Sarah change radicalement, lorsque des producteurs d'Hollywood découvrent sa vidéo. Aujourd'hui, après une vingtaine de films et quelques belles frayeurs, elle a décidé de se reconcentrer sur sa spécialité. Avec toujours le même plaisir, de repousser les limites des acrobaties à moto. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse