La Cassine : "Les misérables" joués par des bénévoles

Des spectacles d'été reviennent avec un concept événementiel inédit. Chaque fin de semaine à la Cassine, des centaines de bénévoles se relayent dans les décors en pleine nature pour jouer les personnages dans "Les misérables" de Victor Hugo. Le spectacle est travaillé avec une particularité technique puisque la tribune de 1 600 places est montée sur 300 mètres de rail. C'est le public qui se déplace à la découverte de chaque scène et des acteurs bénévoles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.