La catastrophe du barrage de Malpasset remonte à 60 ans

Le 2 décembre 1959, le barrage de Malpasset avait cédé après des pluies diluviennes. Sa rupture avait libéré 50 millions de mètres cubes d'eau et une vague de dix mètres de haut qui avait tout emporté sur son passage. À Fréjus, cette catastrophe avait coûté la vie à 423 personnes. Pour son 60ème anniversaire, les rescapés se souviennent encore de cette nuit dramatique dans les moindres détails. Cette dernière reste un souvenir douloureux dans la mémoire de tous les habitants de la commune.