La cathédrale d'Amiens fête ses 800 ans en musique et en couleurs, et avec Macron

Le public n'a eu d'yeux que pour la cathédrale d'Amiens, vêtue de ses habits de lumière. Pour ses 800 ans, l'édifice a été sublimé par un spectacle en musique et en couleur dans la soirée du 21 novembre 2019. Cette année, les éclairages diffusés ont fait revivre les décors sculptés sur la façade. En visite dans la ville, l'enfant du pays, Emmanuel Macron, a lui aussi assisté à la représentation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.