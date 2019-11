La cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie a été cambriolée

Classée au patrimoine de l'Unesco, la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie est un monument d'une valeur inestimable qui date du XIIème siècle. Elle renferme de nombreux trésors. Mais ce 4 novembre au matin, il n'en reste presque rien. Des cambrioleurs les ont volé. Ils ont enfoncé la porte avec une voiture-bélier et ont pris des objets d’orfèvrerie ainsi que le plus beau vêtement liturgique. Un drame qui suscite de vives émotions chez les habitants. Une enquête pour flagrant-délit a été ouverte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.