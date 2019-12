La cathédrale Saint-Étienne de Metz fête ses 800 ans

La cathédrale Saint-Étienne s'élève en plein cœur de la ville de Metz. Après celles de Beauvais et d'Amiens, ce monument gothique figure parmi les plus hauts du pays. Bâti en pierre de Jaumont, sa couleur semble l'avoir figé dans le temps depuis huit siècles. Ses vitraux donnent à la cathédrale le surnom de "lanterne de Dieu". Les plus connus ont été réalisés par le peintre Chagall dans les années 60. Pour son 800ème anniversaire, petits et grands pourront revivre l'histoire de ce joyau de Metz jusqu'au 5 janvier 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.