La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, un patrimoine en danger

La cathédrale Sainte-Sophie, le patrimoine orthodoxe de Kiev, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, est aujourd'hui menacée. Le gardien, lui, se sent bien seul. Les troupes russes sont à 20 kilomètres de là, et le joyau de la cathédrale, cette mosaïque byzantine du XIème siècle, ne peut pas être protégé. Les mosaïques de Sainte-Sophie sont les plus anciennes de l'Europe de l'Est. Notre guide tient à nous rappeler que la cathédrale est aussi un symbole des liens qui unissent l'Ukraine et l'Hexagone. Malgré la guerre, il se dit confiant. La cathédrale a résisté aux invasions et aux assauts du temps. Quelques fresques comme celle-ci n'ont jamais eu besoin de restauration. Avec quelques collègues, il est parvenu à protéger les rares tableaux de la cathédrale. Des œuvres de peintres italiens du XVIIème siècle, posés à la hâte sur les tombes des fondateurs de l'Église orthodoxe en Ukraine. Avant de partir, nous avons reçu en cadeau un livre qui évoque le destin croisé de la France et de l'Ukraine. La bible sur laquelle les rois de France ont prêté serment depuis le XIème siècle fut écrite en ces murs. Raison pour laquelle, en 1941, l'écrivain français Romain Rolland, intercède auprès de Joseph Staline pour qu'il épargne la cathédrale lors de la guerre contre l'Allemagne nazie. TF1 | Reportage R. Roiné, C. Souary