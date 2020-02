La cavalcade de Sarreguemines, un défilé immanquable pour les Lorrains

La cavalcade de Sarreguemines s'est déroulée ce week-end. Près de 30 000 personnes étaient venues profiter des activités. Ce défilé haut en couleur, inspiré de la tradition allemande, remonterait au XVIème siècle. Selon la tradition, un couple princier doit être élu chaque année pour guider le cortège. Au total, plus de cinquante chars tout droit venus de Lorraine, de Belgique ou d'Allemagne ont défilé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.