La Cave aux Coquillages en Champagne

On peut découvrir un vestige marin en plein cœur des vignes champenoises à Fleury-la-Rivière (Marne). Mais pour Thibault, viticulteur, cela n'est pas surprenant. En effet, le paysage n'a pas toujours été si vert. Une mer tropicale avec des requins, des poissons et des milliards de mollusques s'y trouvait, mais elle a disparu il y a 40 millions d'années. Sous la surface, son père, Patrice Legrand a décidé de leur redonner vie. Ce passionné a passé ces 24 dernières années à chercher des fossiles : des coquillages de toutes les tailles et formes. "Il y a plus ou moins 300 espèces recensées dans ces sables-là. On a dégagé toute une plage de coquillages, mais en les laissant en place", explique-t-il. Aujourd'hui, 250 mètres de galerie ont été creusés à la main. Patrice a fait alors appel à des bénévoles et à une paléontologue pour poursuivre les recherches. Le sol est très dense et le travail est presque infini. Les mollusques se sont multipliés. À la surface, Thibault créé son champagne en accord avec la richesse du sol. Une strate géologique et un goût unique pour chaque cuve.