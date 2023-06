La ceinture de sécurité a 50 ans : la bouclez-vous ?

Même plus besoin d'y penser, ce geste est devenu un réflexe pour la plupart des conducteurs et des passagers. La ceinture de sécurité est obligatoire depuis 50 ans à l'avant et 33 ans à l'arrière. Au fur et à mesure des années, elle est entrée dans les habitudes. "Je me souviens quand on oubliait de la mettre. Et maintenant, c'est devenu automatique", raconte un conducteur. Si la ceinture n'est pas portée, la personne risque une contravention de 90 euros. Le conducteur peut même perdre trois points. D'autant qu'aujourd'hui, la technologie aide les automobilistes. Pourtant, 28% des conducteurs avouent ne pas toujours mettre la ceinture. Un spécialiste constate un relâchement. "Dans l'esprit des gens, ils se disent : finalement maintenant, il y a beaucoup d'organes de sécurité. J'ai l'ABS, la voiture, elle peut s'arrêter toute seule", confie Philippe Dutrieu. A noter que près d'une personne tuée sur quatre ne portait pas la ceinture de sécurité, un chiffre en augmentation. La Sécurité Routière lance une nouvelle campagne de communication pour inverser la tendance. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire, M. Debut