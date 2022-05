La célèbre braderie de Lille de retour cette année

Voilà des images qui nous ont tellement manqué. Deux années sans braderies, pour un Lillois, c'est comme un plat de moules sans frites. C'est officiel, la braderie aura bien lieu cette année. La nouvelle donne le sourire. Y en a un qui est très heureux ce vendredi. C'est Jacky Marquet, dit Jacky la Brocante. C'est un personnage incontournable qui a déjà préparé son camion. Dans son atelier bric-à-brac, on trouve de tout. Par exemple, il y a un renard empaillé que l'on pourra acheter à la braderie en septembre prochain. On trouve de tout, par exemple chez Renée et Francis Libert, d'autres brocanteurs, eux font la braderie depuis 45 ans. Ils sont déjà impatients d'y être. Il y aura trois millions de visiteurs, des milliers de bradeurs, des litres de bière et des tonnes de frites et de moules. Voilà le programme, il faut un estomac bien costaud. Arnaud Meunier, restaurateur "Aux Moules" de Lille (Nord), est content. Alors, rendez-vous le premier week-end de septembre, car nous serons tous les bienvenus pour faire la fête. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier