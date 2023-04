La CGT coupe le courant en plein match

A l'initiative de la CGT, plusieurs coupures de courant ont été constatées dans des mairies d'Île-de-France. Le syndicat proteste contre la réforme de la retraite. Et hier soir, en plein match, après 49 minutes et 30 secondes de jeu en référence à l'article 49.3, une scène improbable se produit. Le stade est plongé dans le noir pendant près d'une demi-heure. Pour les spectateurs, c'est la confusion. Dans un communiqué, la CGT revendique cette action qui a également privé d'électricité tout un quartier. Au moins 4 000 foyers ont été touchés par ce délestage. Dans le stade hier soir pour le dernier match d'Agen à domicile, près de 9 000 personnes, un public familial, qui selon le maire du village, a été mis en danger. Il a porté plainte. Tous les regards sont désormais tournés vers le Stade de France. Samedi soir, le chef de l'Etat doit assister à la finale de la Coupe de France. Les organisateurs ont d'ores et déjà prévu des groupes électrogènes de secours pour pallier d'éventuelles coupures de courant. TF1 | Reportage M. Brossard, L. Cloix, C. Arfel