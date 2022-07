La chaleur arrive : déjà plus de 35 °C dans le Sud-Ouest ce lundi

C’est l’appel de l’été : des fruits frais, sucrés et juteux à souhait. C’est bon et ça aide à supporter les fortes chaleurs. Ce lundi, sur le marché de Caussade, clients et commerçants ont joué les lève-tôt, histoire de profiter de la fraîcheur matinale. Dans le Tarn-et-Garonne, le thermomètre atteindra les 36-37 °C cet après-midi, première journée d’une semaine caniculaire. Météo France prévoit 43 °C ce samedi à Montauban. Pour affronter cette chaleur étouffante, certains ont une idée très claire de leur programme : "Rien ! Comme ça, c’est vite fait !" ; "Avec ma petite-fille adorée, on va aller à la piscine". À 10h30, il fait déjà 34 °C. Au parc de la Lère, le lac invite à la baignade, mais le mieux est de rester à l’ombre et d'éviter les heures les plus chaudes, surtout pour les petits. Retour au marché pour découvrir la spécialité de Caussade : le chapeau, incontournable quand il fait chaud. Ce nouvel épisode caniculaire pourrait durer une dizaine de jours. Cet été, le chapeau risque d’être très à la mode. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis