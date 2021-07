La chaleur au plus haut dans le Sud-Ouest

Ce jeudi matin à Carbonne (Haute-Garonne), chacun cherche son petit coin d'ombre. Ces deux bénévoles prennent les inscriptions pour le vide-grenier. Pour mieux supporter la chaleur, ils ont leurs techniques : "Quand il commence à faire un peu chaud à gauche, nous allons à droite et nous sentons la fraîcheur arriver". En effet, à 10h, le thermomètre affiche déjà 27 °C à l'ombre. Dans les rues, tous les volets se ferment. Claudine a anticipé. Et comme elle, Jacquie et Christian comptent bien passer l'après-midi à la maison, au frais. En attendant, ils profitent du matin pour faire un peu de sport. Après de longues semaines pluvieuses, les habitants se réjouissent du retour de la chaleur : "Il vaut mieux ça que le temps qu'on a eu en juin-juillet", "Il était temps, après on passe un peu à l'extrême, du froid au chaud". Cet après-midi, il devrait faire 34°C. La température ressentie sera même de 40. Heureusement, les Carbonnais peuvent profiter de la Garonne, fraîcheur garantie.