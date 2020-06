La chaleur fait tomber les masques à Bordeaux

Avec les trams, les bus et les trains de plus en plus fréquentés à Bordeaux et des températures élevées, le port du masque, obligatoire, est difficile à supporter. Avec ou sans climatisation, le trajet est forcément plus long et plus éprouvant. Même chose sur les chantiers, où le masque est un allié bien encombrant.