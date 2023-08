La chaleur revient dans le Sud-Ouest

Ces vacanciers venus d'Angers (Maine-et-Loire) ont le sourire après des jours de grisailles. Le soleil est enfin de retour. Ce mardi matin, il faisait déjà 25 degrés et les tenues estivales sont de sortie : "Ça fait plaisir d'être moins habillé, de profiter du soleil, un petit peu de vitamine D". Les terrasses se remplissent à vue d'œil. Les serveurs ne savent plus où se donner de la tête. "C'est agréable et on se réveille de meilleure humeur. Avec des enfants dans la maison quand il pleut, je vous garantis que c'est du sport", lance à son tour une habitante. Les locaux sortent du marché les bras chargés. Un peu déboussolé par cet été nuageux, Daniel a retrouvé l'appétit : "Des melons, des pêches (...) On a retrouvé nos repères, donc on va prendre des plats d'été". Avec 30 degrés cet après-midi, une bonne sieste risque de s'imposer, ou une bonne séance de bronzage... au choix. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier