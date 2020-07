La chaleur se fait moins étouffante à Albi

Il a fait 25 °C ce mardi matin à Albi (Tarn), soit 15 °C de moins en une nuit. Un temps idéal pour les habitants qui respirent en attendant d'autres pics de chaleur prévus jeudi et vendredi. Les touristes sont également sortis pour visiter la cité, classée au patrimoine mondiale de l'Unesco. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.