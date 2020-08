La chaleur toujours au rendez-vous à Nîmes, mais plus pour longtemps

Un grand soleil et aucun souffle de vent à Nîmes ce mercredi. Les derniers vacanciers en profitent pleinement. Mais certains Nîmois estiment que les grosses chaleurs sont difficiles à supporter. Cela explique d'ailleurs pourquoi le centre-ville est déserté dès le début d'après-midi. En terrasse en revanche, tout le monde s'accorde à dire que la météo du jour fait du bien. D'autant plus que cette dernière journée de chaleur signe la fin de l'été.