La Chalosse, berceau des vaches landaises

Une ambiance de fête et des yeux qui pétillent en regardant les spectacles dans l'arène. Les vaches landaises avec leurs belles cornes et les joueurs en costume de parrain. En Chalosse (Landes), la passion dure depuis des siècles. Il n'y a qu'à traverser les villages pour voir que les arènes grandes ou petites ont toute leur place, à côté d'une école ou d'une église. C'est sur cet air vallonné que vivent les éleveurs de vaches landaises. On les appelle les ganaderos. Ici, tout le monde connaît Jean-Louis Deyris. C'est l'un des papes de l'élevage pour la course landaise. Des vaches fières, parfois difficiles à approcher. Les 300 vaches se reposent sur les terres de la Chalosse et profitent des grands espaces de prairie et de bois. Chez lui, Jean-Louis conserve des souvenirs. Toute une vie consacrée à la vache de course, en photos ou en trophées par dizaine. L'éleveur connaît toutes ses bêtes, une par une, ainsi que leur caractère et leur combativité. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau, C. Devaux