La Chalosse : le goût des autres

Il s'y dit que la chaleur est une terre chaleureuse et où le contact humain est authentique. C'est une illustration du mode de vie rural peut-être, du caractère des habitants sûrement. Dans le village de Larbey (Landes), cela commence dès le lever du jour par des volets qui s'ouvrent et des rires qui sortent de la salle d'un café. Comme tous les jours de l'année, le bar de Marcelle Destouesse est l'endroit où la journée débute. Elle a le regard malicieux et l'humour qui va avec. Depuis 52 ans, Marcelle s'occupe de ses clients dans ce bar qu'elle a fait construire. Ce sont des clients qu'elle a vu grandir et qui sont devenus un peu plus que ça. Toute sa vie, elle a servi ses clients, jamais de vacances ou de jours de repos. Elle a ouvert le bar à 30 ans, quelques mois après son mariage. Elle en a 82 aujourd'hui. Son café est devenu un lieu de vie, une histoire de Chalosse (Landes). Elle, qui n'a pas eu d'enfants, est comme la grand-mère de Larbey. Elle tient à la vie de son village et elle prend toujours autant de plaisir à ouvrir son café. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau