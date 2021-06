"La chanson de l’année" : dans les coulisses du show de TF1 au château de Chambord

Le décor est digne d'un conte de fées : le meilleur de la chanson française, sur scène devant le château de Chambord (Loir-et-Cher). Tous seront ici pour défendre leur titre et en faire "La chanson de l'année". Pour cela, il a fallu répéter pendant des heures et prendre possession d'une scène que certains, comme le chanteur Hatik, voient pour la première fois. "Ça fait partie des étapes à franchir pour arriver à un niveau où je veux être et au niveau des plus grands", explique-t-il. "C'est gratifiant d'être là en vrai puisqu'il n'y a que des noms hyper prestigieux", rajoute-t-il. Des noms prestigieux pour 18 chansons qui ont marqué ce début d'année 2021 et que vous pourriez continuer à fredonner. "La chanson de l'année", ce sera au public de la choisir samedi soir en votant dès le début de l'émission. L'an passé, ce sont Vitaa et Slimane qui ont remporté le titre et ils reviennent ensemble cette année. Quelle sera "La chanson de l'année" 2021 ? Rendez-vous samedi soir pour le découvrir.