La chanteuse Dani est décédée

La comédienne Dani est morte dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juillet 2022. Elle avait 77 ans. Elle était connue pour sa voix grave, ses lunettes et son tube "Comme un boomerang". C'était un duo avec Etienne Daho. D'ailleurs, celui-ci travaillait sur un nouvel album. "Comme un boomerang" était son dernier succès. C'est une chanson de Serge Gainsbourg en duo avec Etienne Daho. Dans les années 60, elle quitte sa ville de Perpignan pour Paris. Après des études aux Beaux-Arts, elle devient comédienne, choisie par François Truffaut pour son film "La Nuit américaine". De nombreux films suivront. Elle se fera connaître du grand public avec une chanson cocasse de Georges Milton. Mannequin et meneuse de revue à l'Alcazar, elle ouvrira sa discothèque dans les années 70. Après des années noires liées à la drogue, elle devient fleuriste et revient à la chanson. "Les mots pour moi, ce sont des choses importantes. Mis sur une musique, c'est aussi une responsabilité. Je trouve que je suis gâtée", a-t-elle affirmé. TF1 | Reportage J. Chubilleau, C. Simonnot, L. Renault