La chanteuse Enzo Enzo de retour avec un nouvel album

Il y a 25 ans, Enzo Enzo interprétait "Juste quelqu'un de bien". La chanteuse revient avec un nouvel album intitulé "Eau-Calme". C'est près du lac d'Annecy qu'elle a trouvé l'inspiration. À l'Ermitage de Saint-Germain-sur-Talloires, Enzo Enzo et son fils Eliott, guitariste, fredonnent leur chanson dédiée à Édith Piaf. Elle trouve que la petite chapelle, un petit peu cachée, est ravissante et offre un point de vue. "C'est un endroit où j'aime bien venir regarder", a-t-elle affirmé. "La proximité du lac, de la montagne, ça m'apporte du bien-être dont j'ai vraiment besoin", a-t-elle poursuivi. Ce matin-là, à Annecy, entre la danse des cygnes et celles des foulques macroules, elle nous a donné rendez-vous sous le pont des Amours. C'est de là qu'elle part loin, très loin, sur le lac. "Le hasard de la vie, de l'amour aussi, a fait que j'ai pu m'installer ici", a-t-elle confié. D'ailleurs, un autre de ses titres rend hommage aux couples. Avec ses 35 ans de carrière et deux Victoires de la musique, Enzo Enzo dévoile quatorze chansons dans son nouvel album intitulé "Eau-Calme".