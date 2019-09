La Chapelle-en-Juger se bat pour trouver un boulanger

Le village de la Chapelle-en-Juger n'a plus aucun commerce depuis deux ans. Il n'a plus de boucherie et la boulangerie a récemment fermé ses portes. Depuis, les habitants doivent parcourir une dizaine de kilomètres pour acheter du pain. Pour redonner vie à leur village, ils recherchent activement un boulanger. La municipalité a même racheté les locaux de la boulangerie pour faciliter la tâche du futur repreneur. Elle met à sa disposition un fournil ainsi qu'un appartement au-dessus de l'enseigne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.