La Charente repasse aux 90 km/h mais ça lui coûte cher

Les départements continuent à repasser aux 90 km/h. Après la Haute-Marne et la Seine-et-Marne, c'est au tour de la Charente. Après avis de la commission départementale de la sécurité routière, 450 km devraient changer dans quelques mois. Si la plupart des automobilistes sont soulagés de pouvoir rouler plus vite, d'autres sont dubitatifs à l'idée de devoir payer la facture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.