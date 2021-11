La chasse au gaspi, une histoire française

En 1979, les Français font la connaissance d'un petit bonhomme rose avec un entonnoir sur la tête que le gouvernement leur demande d'exterminer. C'est l'ouverture de la "chasse au gaspi". "Le gaspi tu chasseras et l'essence tu économiseras", c'est le premier commandement des écoles de conduite économique dont l'une s'est installée à Poitiers. Retirer les galléries du toit, lever le pied, regonfler ses pneus... les automobilistes découvrent les gestes pour réduire leur consommation d'essence. Les accélérations intempestives, souvent inutiles, suivies de coup de frein entraînent une consommation d'essence excessive. Par ailleurs, on demande aussi aux Français de diminuer leurs dépenses de chauffage. Bilan de la chasse au gaspi : un succès. En un an, 225 000 tonnes de pétrole économisées. Aujourd'hui, le petit personnage rose a disparu, mais les habitudes qu'il a créées s'enseignent toujours dans les écoles de conduite.