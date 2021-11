La châtaigne corse, une fierté régionale

La fierté de ses racines et de ses coutumes c'est le quotidien des Corses. Mais en cette saison, la récolte de la châtaigne rend particulièrement fiers les Insulaires. Dans de nombreux villages de l'île, comme au-dessus de Zevaco (Corse-du-Sud), le châtaignier ou l'arbre à pins a nourri des générations de Corses. "Avec un fruit, on faisait cinq ou six plats", témoigne un passionné. Chez les Andreucci, la châtaigne va devenir de la farine. Mais avant de la moudre ou de la retrouver dans l'assiette, le produit passe par un long processus de séchage. "Il reste trois semaines dans le séchoir, et on les tourne tous quatre ou cinq jours. Quand on décortique et qu'on trie les châtaignes pour le moulin, le goût du séchoir traditionnel ressort dans la farine", nous explique Angeot, agriculteur. Pour cette famille, le châtaignier nourrit à la fois les générations qui ont succédé mais aussi les cochons, avec lesquels ils fabriquent de la charcuterie avec un goût inimitable. La polenta de châtaigne va accompagner les œufs et les salaisons. Pour le dessert, la châtaigne est simplement grillée sur la flamme. TF1 | Reportage P. Roubeaud, R. Pelletier