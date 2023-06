La chenille a-t-elle battu un record du monde ?

Pas à pas, la chenille grandit, dans une ambiance digne d'un carnaval. Les déguisements sont de sortie et la bonne humeur aussi. Certains sont en costume dès la sortie du travail. Il ne fallait pas être en retard. Pas question de plaisanter, Vincent donne la cadence et les conseils. Pour lui, la chenille c'est toute sa vie. L'objectif étant de dépasser 1 300 personnes pour réaliser le record du monde détenu par les Bretons. Pour officialiser et encadrer l'événement, deux huissiers de justice sont concentrés. Ils comptent chaque participant pour dépasser le record. "Il me semble que c'est 1 380, je n'ai pas le nombre exact. Et là, on n'a pas fini et je suis déjà à 1 252 personnes, et ça recommence. Du coup, je vais me reconcentrer", énonce l'un d'eux. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Avec 3 940 participants, le record est battu. "C'est incroyable à l'Armada d'avoir battu le record et d'avoir battu les Bretons", se réjouit ce jeune homme. Un bonheur historique. On peut le dire, les Normands sont champions du monde. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby