Covid-19 : la fin de l'épidémie en Chine ?

Après huit mois de mesures draconiennes, la Chine semble avoir maîtrisé l'épidémie de coronavirus. En effet, depuis un mois, il n'y a plus eu de contamination locale dans le pays. Certaines précautions sont toutefois toujours en place, même si le port du masque n'est plus obligatoire. Les Chinois restent également prudents, surtout les commerçants.