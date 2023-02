La chips française dépassée par son succès

Depuis des années, leur succès ne faiblit pas. Les chips sont les incontournables de nos apéritifs, de nos pique-niques. Un produit simple qui séduit pour toutes les occasions. Les 45% des chips que nous consommons sont françaises et produites dans l’usine d’Altho-Bret's en Ardèche, capitale de la chips made in France. Un succès boosté aussi par des saveurs inattendues. En moins de dix ans, la production de cette entreprise familiale a été multipliée par cinq. Aujourd’hui, 500 000 paquets de chips sont conditionnés chaque jour, mais la production manque de bras. Il manque une vingtaine de personnes pour que l’usine tourne à plein régime… des postes en CDI. Et malgré une prime de bienvenue de 600 euros, les conducteurs de ligne et techniciens de maintenance restent rares. Les postes de l’entreprise ne sont également pas figés, un avantage vanté par les employés. Passant d’une trentaine de salariés à plus de 200 en une dizaine d’années, cette entreprise espère grossir encore plus prochainement et continuer à nous régaler avec des chips bleu-blanc-rouge. TF1 | Reportage O. Couchard, N. Hadj-Bouziane, J. Chaize