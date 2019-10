La choucroute fait l'unanimité en automne à Krautergersheim

Krautergersheim, en Alsace, est la capitale autoproclamée de la choucroute. Il s'agit d'une spécialité et d'un savoir-faire typiquement alsacien. Les choux passent par plusieurs étapes avant de finir dans l'assiette. Dans la choucrouterie familiale Ades, la tradition est perpétuée depuis quatre générations. Fort de sa notoriété, le chou alsacien bénéficie désormais d'une indication géographique protégée. Près de la totalité de la production nationale est cultivée dans la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.