La chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'Etat au Mali

Mardi après-midi, une mutinerie s'est déclenchée dans un camp militaire à l'extérieur de la ville de Bamako, au Mali. Une rébellion qui s'est vite transformée en coup d'Etat militaire. En effet, Ibrahim Boubacar Keïta a déposé sa démission contrainte, suivie quelques heures après par une apparition médiatique des responsables de ce putsch sur la télévision publique locale. Ces derniers promettent notamment un Mali nouveau et des élections dès que possible.