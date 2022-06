La Cinéscénie du Puy du Fou, le plus grand spectacle nocturne du monde

Le voile se lève à peine sur la Cinéscénie, et déjà, le public est transporté. Avec ses costumes, ses décors, ses effets, la fresque géante embarque le spectateur à travers l'histoire de l'Hexagone. Sur scène, il y a 2 600 acteurs, tous bénévoles. Quelques heures avant le spectacle, pour Guillaume, apprenti chevalier, c'est une première. En coulisse, tous les bénévoles se préparent. Certains viennent ici en famille et depuis des générations. Sur place, tout est organisé. Chaque acteur connaît ses rôles et ses costumes. Il faut être polyvalent. Sur scène, cette année, l'une des nouveautés est un tableau sur la Première Guerre mondiale. Ce soir-là, 13 000 personnes sont en tribune. Le public est conquis. "C'est magnifique", " Je suis encore sous l'émotion", "C'est extraordinaire, vraiment sensationnel", lancent des spectateurs. Créée en 1977, la Cinéscénie a su s'imposer à travers le temps. Cette saison, une trentaine de représentations est prévue jusqu'au 17 septembre prochain. TF1 | Reportage N. Hesse, K. Gaignoux, R. Hellec