La Cinéscénie, le spectacle de l'été par excellence

Depuis 42 ans, la Cinéscénie fait rêver ses spectateurs, petits ou grands. Ce spectacle vivant, considéré comme l'un des plus grands au monde, raconte l'histoire du pays vue de Vendée. Il met en scène plus de 2 500 comédiens bénévoles, enfants et adultes, dont la participation relève d'une histoire de famille. Chaque année, 300 000 Français assistent, émus et ébahis, à la Cinéscénie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.