La circulation bloquée par la neige dans le Massif central

Ensevelis sous la neige, les rails et les quais ont disparu au Lioran (Cantal). Les trains n'y passent plus et la gare est fermée depuis lundi. Sur place, les agents se démènent pour déneiger malgré les conditions. Même un train chasse-neige peine à avancer sans prendre son élan. La SNCF a déployé des engins lourds et une vingtaine d'agents sur toute la ligne, et tous espèrent rétablir la circulation dès ce jeudi soir. Selon un responsable, la région connaît la neige, mais pas aussi abondamment en si peu de temps. La neige a aussi plongé plusieurs centaines de foyers dans le noir. Pendant que des techniciens tentent de réparer les dégâts, les déneigeuses, elles, multiplient les allers-retours sur les axes principaux. Mais les villages excentrés n'ont pas la chance d'être dégagés. Alors il faut prendre sa pelle et son mal en patience. Une accalmie est prévue le lendemain, et devrait soulager toutes les personnes mobilisées depuis lundi. Mais cette pause sera de courte durée puisque de nouvelles chutes de neige sont attendues dès le week-end.