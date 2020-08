La circulation limitée à 20km/h dans le centre-ville d'Aix-les-Bains

Les rues de Genève et du Casino sont les artères les plus fréquentées d'Aix-les-Bains (Savoie) avec près de 10 000 voitures qui y circulent chaque jour. Pour une meilleure cohabitation entre les usagers et dans le cadre du "Plan vélo", la mairie a décidé de tester une nouvelle règle. Depuis une semaine, la vitesse est limitée à 20km/h au lieu de 30. Pour les piétons, autorisés à utiliser la chaussée, c'est une bonne mesure sécuritaire. Un avis qui n'est pas toujours partagé par les automobilistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.