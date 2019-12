La Clairette de Die, un must pour les fêtes

La Clairette de Die est un vin blanc pétillant aux saveurs fruitées et aux arômes floraux. Avec ses 2 000 ans d'histoire, ce fleuron de la Drôme fait chanter les papilles des connaisseurs. Bénéficiant de l'Appellation d'origine contrôlée, il nécessite un savoir-faire unique avec des méthodes ancestrales de vinification. En cette période de fêtes, plus d'un million de bouteilles ont déjà été vendues. La Clairette de Die séduit même au-delà de la frontière de la Drôme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.